Despidieron a una azafata porque no había uniformes de su talla. Ocurrió en España durante la Feria Internacional del Turismo ( FITUR ) celebrada en Madrid.

Alba Nevado denunció la discriminación de la que fue víctima por parte de Best Way, empresa que la contrató para la feria del 19 al 23 de mayo, y después la despidió.

“Estoy muy indignada porque pensé que nunca iba a tener que volver a pasar por esto” Alba Nevado, azafata.

Esto, porque tras entregarle un uniforme unitalla, la azafata informó que no le quedaba, por lo que solicitó otro. Le dijeron que sí, que se presentara al día siguiente.

No obstante, tras asignarle otros dos uniformes chicos, así como un pantalón de hombre que tampoco le quedaba, tomaron la decisión de despedirla porque “ no podía ir sin uniforme ”.

“Lo primero que me dijeron fue: ‘¿tú eres la del problema’? como si ser talla 46 (grande) fuera un problema” Alba Nevado, azafata.

Se ofrecieron a pagarle la hora que había estado esperando, antes de iniciar el evento, pero la azafata lo rechazó sabiéndose capaz de realizar el trabajo.

Alba denunció a través de un video en Instagram lo afectada que se sentía tras la situación, pues la empresa debió de contar con más tallas de uniformes.

Empresa se disculpa con azafata despedida porque no había uniformes de su talla

Best Way, la empresa que discriminó a una azafata porque no había uniformes de su talla, ofreció una disculpa a Alba Nevado, así como una nueva oferta laboral.

Sin embargo, la azafata no aceptó y recordó a través de redes sociales que son las empresas las que tienen que estar preparadas para que las personas puedan trabajar.

“Como no encajo dentro de los cánones de belleza, no puedo trabajar. No me había sentido así de juzgada y rechazada en mucho tiempo” Alba Nevado, azafata.

Asimismo, en un segundo video la chica contó que Best Way también le pidió retirar la denuncia, cosa que no hará debido a que ella no esconde nada.