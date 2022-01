David Páramo descarta a Carlos Slim como el comprador de Banamex

Tras el anuncio de venta de Banamex y las sospechas de quién podría adquirirlo, el analista financiero David Páramo descartó a Carlos Slim como un potencial comprador.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionara a Carlos Slim y otros empresarios como posibles compradores de Banamex.

David Páramo: Carlos Slim podría comprar Banamex, pero no está interesado

David Páramo consideró que Carlos Slim sí tiene la capacidad financiera para comprar Banamex, pero no está interesado en hacerlo.

Al respecto, refirió que el dueño de Telmex es el “sospechoso común” cuando hay un posible gran negocio en el país.

“Yo no creo que Carlos Slim vaya a estar interesado, porque es el sospechoso común”, expresó.

En este sentido, David Páramo recordó que en la etapa de la privatización bancaria en México, Carlos Slim siempre fue contemplado como un posible comprador, pero al final no fue así.

En su lugar, dijo, el empresario optó por fundar su propio banco desde cero: Inbursa.

“En la privatización de bancos, todos decían Slim va a comprar. Slim está en la terna. Slim optó por una decisión diferente de negocios: tener un banco hoy muy grande de activos, pero es un banco que fundaron desde el principio, no participaron en la privatización bancaria” David Páramo. Analista financiero

Páramo señaló que, según sus fuentes, Slim no estaría interesado en comprar “un banco de ese tamaño”.

Aunque, consideró que tanto Carlos Hank González, presidente de Grupo Banorte, y Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, son los únicos dos empresarios mexicanos que pudieran comprar Banamex.

“Puede Hank y puede Ricardo Salinas, puede Slim, sí, pero no está interesado. Yo no lo veo interesado y mis fuentes dicen que no estaría interesado en comprar un banco de ese tamaño”, explicó.

David Páramo llama idiota a quien diga que la venta de Banamex es una “desbandada de bancos”

Citigroup informó la venta de Banamex el 11 de enero y desde entonces algunos opinan que se trata de una “desbandada de bancos”, afirmación que el analista financiero David Páramo consideró idiota.

David Páramo aseguró que la salida de Citigroup de México no significa una “desbandada de bancos”.

Asimismo, aclaró que no hay otro banco en operación en el país que esté pensando en salir de México y criticó que exista quien cuenta bancos que se han ido cuando por cada uno ha ingresado otro.

De acuerdo con el analista, se está especulando sin argumentos, con mentiras y tonterías, pues incluso se ha dicho falsamente que Citigroup no avisó de la venta de Banamex al gobierno de México.

La empresa sí avisó a la Secretaría de Hacienda - de hecho lo hizo su directora internacional-, pero habría sido la secretaría la que decidió posponer el aviso para evitar especulaciones en el mercado antes de tiempo.