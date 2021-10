David Páramo, analista económico de Imagen Noticias, compartió por medio de sus redes sociales el video del choque que sufrió en Ciudad de México (CDMX).

El video fue compartido por medio de la cuenta personal de David Páramo en Twitter.

“Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!”, e

David Páramo