México.- Si estás buscando el plan ideal para ti y tu familia ¡la Carrera Family Fit Run Sears es para ustedes!

Este evento promete llenar de energía, sonrisas y movimiento el domingo 7 de diciembre de 2025 en el icónico Paseo de la Reforma, con salida y meta en la Estela de Luz. Vive una experiencia única en un ambiente relajado y con la mejor vibra, donde podrán personalizar sus playeras con sus apellidos o el nombre de su equipo y compartir la emoción de llegar juntos a la meta.

Un evento para todos

Ya seas un runner de corazón o un cazador de experiencias inolvidables, esta carrera es para ti: corre, trota o camina junto a tu familia y amigos animados por la música tradicional del Mariachi y por el ritmo inconfundible de divertidas batucadas que encontrarás durante el recorrido. Podrán elegir entre 5 km o 10 km, circuitos ideales para disfrutarla al máximo porque aquí la meta no es solo llegar, sino compartir momentos que fortalezcan los lazos familiares y celebren la unión y el bienestar.

La Family Fit Run Sears 2025 no es solo un evento deportivo: es una fiesta en movimiento que celebra la unión familiar y un estilo de vida saludable. Es una oportunidad para cerrar el año de forma activa, compartir una experiencia diferente con tus seres queridos y recargar el ánimo con buena energía.

Corre, baila, sonríe y comparte con quienes más quieres.

Porque cada paso, cada risa y cada abrazo en la meta son parte del espíritu que hace grande a esta carrera.

¿Estás listo para vivir la experiencia completa? Inscríbete y sé parte de esta historia

No te quedes fuera de esta experiencia que une corazones a cada paso. ¡Inscríbete ya en este link y asegura tu lugar! Corre con energía, emoción y espíritu familiar en la tercera edición de la Family Fit Run Sears.

Ojo, apúrate a conseguir tus números porque será un cupo limitado de 3,500 participantes con un costo súper accesible de $599.00 y una gran oportunidad de personalizar tu playera con el nombre de tu equipo.

Los kits de esta carrera están increíbles y tendrán: playera de corredor, calcetines, mangas para los brazos, cintas kinesiológicas, termo para agua, banda para el cabello, un delicioso snack, galletas de avena y un paquete de plumones.

La entrega de kits se realizará el sábado 6 de diciembre en la Explanada del Teatro Telcel, junto al Museo Soumaya en Plaza Carso, donde los participantes recibirán su playera, número de corredor y artículos oficiales. Además encontrarán stands de Patrocinadores Oficiales con actividades divertidas para ganar muchos premios. Para recoger el Kit, será necesario presentar una identificación oficial.

Al cruzar la meta todos los corredores recibirán su medalla conmemorativa, una toalla facial así como bebidas hidratantes y fruta para recuperar energía mientras disfrutan de la ceremonia de premiación donde habrá trofeos para los tres mejores tiempos en las categorías varonil y femenil (5 km y 10 km), y una premiación especial para las familias que crucen la meta.

Las salidas están programadas para las 7:00 a.m. (5 km) y 7:10 a.m. (10 km), en un ambiente donde la música, la emoción y la convivencia se combinan para crear una experiencia inolvidable.