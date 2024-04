La compañía Coppel, dueña de Bancoppel, anunció este 18 de abril que los intereses moratorios que se hayan generado en el Crédito Coppel de sus clientes no se van a cobrar.

Así lo informó luego de que se viera afectado su sistema, a lo que se refirió como “los inconvenientes de los últimos días”.

No obstante, Coppel no aclaró si se refiere a los intereses moratorios que se generaron por los pagos que no han podido hacerse desde el fin de semana pasado o si las fallas en su sistema generaron alguna modificación en las cuentas de crédito de las personas.

Coppel no cobrará intereses moratorios por fallas en sus sistema (Especial )

Para dudas o aclaraciones respecto al Crédito Coppel que cada persona tiene, pueden acudir a la tienda de su preferencia, de acuerdo con lo que recomendó.

Para ello, los clientes de Coppel podrán acudir a cualquiera de las mil 350 sucursales en el país que operan de manera habitual.

Usuarios de Coppel no pueden acceder a la página, pero ¿pueden usar la App y los cajeros?

Cabe recordar que al no poder accesar a la página oficial de Coppel, los usuarios no pueden acceder a su estado de cuenta digital.

No obstante, en el anuncio de este 18 de abril, afirmó que se puede usar la App y los dos mil cajeros automáticos que tienen distribuidos alrededor del país para los servicios correspondientes.

“En BanCoppel continuamos operando y atendiendo a los clientes de manera habitual. Los clientes pueden acercarse a nuestras más de 1,350 sucursales o realizar sus operaciones utilizando nuestra app y nuestra red de 2,000 cajeros automáticos” Coppel

Coppel: Ya se pueden hacer pagos y compras presenciales

Coppel no abundó en los orígenes de las fallas en su sistema ni en qué específicamente han afectado a los usuarios, pero solo dio la certeza de que no se les van a cobrar intereses moratorios, según sea el caso.

Luego de los inconvenientes registrados desde el fin de semana, Coppel afirmó este 18 de abril que ya se pueden realizar los servicios que comúnmente realiza como compra de ropa y muebles, así como pago de abonos, aunque su página sigue en mantenimiento.

Todas nuestras tiendas están abiertas en horario habitual y brindando diversos servicios, como compras de ropa y muebles, y pago de abonos” Coppel

Coppel no habla de hackeo, pero su página sigue sin estar habilitada

En redes sociales se empezó a hablar de inconsistencias en el sistema de Coppel y Bancoppel desde el fin de semana del 13 de abril.

En el aviso realizado por Coppel se anunció que identificaron fallas en su sistema pero nunca confirmó un hackeo del que se hablaba en redes sociales.

Los propios usuarios dijeron en redes sociales que no podían hacer abonos pagos, compras de artículos, ni retirar o solicitar préstamos.

En la página web, todavía este 18 de abril, se señala que volverán pronto para restablecer el sistema y lamentan las molestias generadas.