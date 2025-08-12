¿No sabes cómo cambiar la ubicación de mi cuenta Disney+? Te damos el paso a paso para configurar tu perfil.

Disney+ encuentra la ubicación del usuario de manera automática para establecer el “Hogar” que usa la plataforma de streaming.

Paso a paso para cambiar la ubicación de mi cuenta Disney+

Si quieres cambiar la ubicación de tu cuenta Disney+ tendrás que configurar tu perfil con este paso a paso:

Inicia sesión en Disney+

Para “Compartir Disney+ fuera de tu Hogar” da clic en “Continuar” y verifica el dispositivo con un código de acceso que te llegará a tu mail de la cuenta

Si el dispositivo es del hogar tendrás que seleccionar “Estoy Fuera de Casa” y si no, darle en “Actualizar Hogar” para reestablecer la ubicación de tu suscripción a Disney

Disney+ (Unsplash)

Listo, de esa manera habrás cambiado tu ubicación de tu cuenta Disney+ estableciendo tu nuevo “Hogar”.

Toma en cuenta que esa opción es de uso limitado para los suscriptores.

Eso significa que lo podrás hacer unas cuantas veces nada más para mover tu ubicación de la cuenta Disney+ que tengas.

Recuerda que en Disney+ un “Hogar” es la colección de dispositivos asociados con tu residencia personal primaria y que son usadas por personas que residen en ella.

Disney+ (Unsplash)

¿Cómo cerrar sesión en un dispositivo de mi cuenta Disney+? Este es el paso a paso

Si quieres eliminar algunos de los dispositivos en los que usas tu cuenta Disney+, debes hacer este paso a paso:

Iniciar sesión en DisneyPlus.com en un navegador web o móvil. Busca y selecciona la opción Perfil Selecciona Cuenta En el menú Acceso y seguridad, selecciona Administrar dispositivos Selecciona la opción Cerrar sesión en los dispositivos que quieras

De esta manera podrás cerrar sesión en dispositivos que no uses para que no tengas problemas con tu “Hogar” de Disney+.