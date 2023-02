Chedraui tiene en promoción por el próximo día de San Valentín, una de las 3 peores galletas que fue señalada de forma reciente por la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) .

Es en la edición para el mes de febrero 2023 de la Revista del Consumidor, que la Profeco publica un estudio en torno a las galletas que se venden en el mercado nacional.

En dicho análisis, la Profeco pudo determinar cuáles son las 3 peores galletas debido a diferentes características tanto de contenido, como de información al consumidor.

A unos cuantos días de que se celebre el día de San Valentín en México, Chedraui puso en promoción una de las 3 peores galletas que señaló la Profeco en su estudio.

Chedraui (Twitter)

Chedraui pone al 3x2 una de las peores galletas según la Profeco

De acuerdo con lo indicado en el portal de Chedraui, la línea de galletas Cuétara, una de las peores marcas según la Profeco , se encuentra en promoción.

La promoción a unos días de San Valentín para las diferentes presentaciones y variedades de las galletas de la marca Cuétara, se trata de un 3x2 y en ella, participa toda la línea:

Chavalín

Mexicanas

Surtido Clásico

Surtido Diario

Marías

Napolitanas

Animalitos

Hojaldradas

Promoción de galletas Cuétara en Chedraui (Especial)

Profeco concluyó que las galletas Cuétara son una de las 3 peores

Las galletas Cuétara fueron señaladas por un estudio publicado por la Revista del Consumidor de la Profeco, como una de las 3 peores que se venden en México.

Según lo establecido en el análisis en el que se revisaron 48 tipos de galletas marías, digestivas y de animalitos , las de la marca Cuétara incurren en irregularidades.

Al respecto, la Profeco destacó que del total de galletas, se detectó que las galletas saladas contienen azúcar y las dulces tienen sal, pero no todas lo informan a los consumidores.

De forma particular, el estudio encontró que 3 marcas de galletas saladas no revelan la información completa en el etiquetado pues contienen azúcares añadidos y el público no lo sabe.

Entre las galletas que incumplen con las disposiciones oficiales de información al consumidor, están las producidas por Cuétara, así como las siguientes 2:

Golden Hills

Precíssimo

Sobre las irregularidades, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, explicó que esas marcas no declaran azúcares añadidos, por lo que anunció que serán sancionadas.