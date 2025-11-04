Cerveza Indio fue reconocida con dos Effie de Plata en la edición 2025 de los Premios Effie México, gracias a su campaña “Código Indio”, que destacó en las categorías de Branded Content e Innovación en Medios.

Inspirada en las almas guerreras que mantienen viva la cultura mexicana, la campaña celebra las expresiones auténticas que surgen de la música, el arte y la creatividad. Con esta iniciativa, Cerveza Indio reafirmó su vínculo con la comunidad y el orgullo por la diversidad que define a México.

Código Indio gana en los Premios Effie 2025

Código Indio surgió como una plataforma para dar voz a las expresiones culturales de México. La serie documental reunió a artistas como Alex Lora, C-Kan y otros representantes de la escena urbana.

Además, incluyó una colección de 120 etiquetas diseñadas por artistas mexicanos que rindieron homenaje a cada código postal y a siete corrientes culturales urbanas: música, artes visuales, arte urbano, artes escénicas, mercados y mixología.

Código Indio es una forma de reconocer a quienes mantienen viva y en constante evolución la cultura mexicana. Para la marca fue esencial crear una plataforma donde estas voces pudieran expresarse y conectar entre sí. Estos premios representan el resultado de un esfuerzo colectivo que refleja el espíritu auténtico de Indio Rodrigo Mendoza, Brand Manager de Cerveza Indio.

Los Premios Effie México, organizados por la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), reconocen cada año a las campañas más efectivas del país, aquellas que logran resultados tangibles y contribuyen al desarrollo cultural y comercial de las marcas.

“Código Indio”: la campaña de Cerveza Indio premiada en los Effie 2025. (Cortesía )

Estos galardones reflejan el compromiso de Cerveza Indio con las nuevas generaciones y con la cultura mexicana, manteniéndose fiel a su esencia y a las almas guerreras que la inspiran.