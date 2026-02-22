Se han dado a conocer los nuevos cambios en los cajeros automáticos en México en 2026.

A continuación, te decimos cuáles son los nuevos requisitos para retirar dinero en efectivo y cuándo comenzarán a aplicarse.

¿Desde cuando aplicarán los nuevos requisitos para retiros en cajeros?

Se han aprobado nuevos requisitos para retiro de dinero en los cajeros automáticos en la segunda mitad del 2026.

Esta nueva regulación vinculada a retiros y depósitos de efectivo de alto monto, entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

Día del Cajero Automático (Ali Mkumbwa / Unsplash)

Pero, ¿cuáles serán estos nuevos requisitos para el retiro de efectivo de alto monto que los bancos de México estarán pidiendo a los cuentahabientes a partir de esta fecha señalada del año en curso?

Nuevos requisitos para retiros en cajeros automáticos

La nueva serie de requisitos para quienes quieran realizar retiros de alto monto en los cajeros automáticos, se aplicará en movimientos de más de 140 mil pesos. Tanto en cajeros automáticos como en ventanilla bancaria.

Por lo que, a partir del 1 de julio del 2026, estos serán los requisitos necesarios para hacer retiros en los cajeros automáticos bancarios:

Verificar tu identidad con biometría: ya no no solo se deberá introducir la tarjeta y NIP, sino que será obligatorio proporcionar datos biométricos para confirmar que eres realmente tú quien realiza la transacción, tales como: huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris

Presentar una identificación oficial vigente: tendrás que mostrar una identificación válida como INE, pasaporte, y demás para procesos que superen el monto señalado

Aplicación de estos requisitos: se aplicarán para retiros y depósitos de efectivo mayores a 140 mil pesos mexicanos, tanto en cajeros automáticos como en las ventanillas de la sucursal

Los nuevos requisitos para poder hacer retiros mayores en cajeros automáticos y ventanillas, buscan elevar la seguridad del sistema financiero, además de reducir el fraude y mejorar la transparencia en movimientos de efectivo de gran cuantía.

Al mismo tiempo, es una forma en la que México busca alinearse con los estándares de seguridad internacionales para evitar investigaciones por operaciones ilícitas.