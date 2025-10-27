México.- Dale la bienvenida a una nueva experiencia de compra: DAX, el innovador concepto de tienda departamental creado por Grupo Sanborns, viene a redefinir la manera en que los consumidores se relacionan con la belleza, el cuidado personal y el estilo de vida. Pensado para una generación que valora la funcionalidad, la estética y la conveniencia, DAX se presenta como el nuevo hotspot para los beauty lovers y entusiastas del lifestyle moderno.

Lejos de ser un reemplazo para Sanborns, DAX representa una evolución natural y una expansión estratégica del grupo hacia un formato más contemporáneo y especializado. Es una propuesta pensada para quienes buscan las mejores marcas, una atención cercana y una experiencia de compra dinámica y omnicanal.

Una experiencia moderna, funcional y con estilo

Desde su arquitectura interior hasta la curaduría de sus productos, DAX está diseñada para inspirar, simplificar y elevar la rutina diaria. Su oferta abarca categorías de alto interés como belleza, cuidado personal, hogar, fragancias, cuidado del cabello y mucho más convirtiéndose en un espacio completo para quienes buscan verse y sentirse bien.

En los anaqueles de DAX se pueden encontrar las marcas más reconocidas del mundo de la belleza:

Maquillaje: L’Oréal Paris, Maybelline, NYX, Beauty Creations, Revlon, Almay, Yuya, Essence y L.A Girl. ¡Encuentra tu labial perfecto!

Cuidado facial y corporal: CeraVe, Eucerin, La Roche-Posay, Neutrogena, Teatrical, Vichy y Nivea.

Cuidado capilar, barbería y fragancias: Elvive, Pantene, Dove y muchas más.

Además, DAX ofrece una cuidada selección de artículos para el hogar, productos de spa, equipaje y decoraciones de temporada, que combinan funcionalidad con un estilo moderno y aspiracional.

Omnicanalidad: el siguiente paso en la evolución de la marca

Como parte de su compromiso con la innovación, DAX ha lanzado recientemente su sitio web oficial: www.dax.com.mx, un paso clave en su evolución digital y en la creación de una experiencia omnicanal conectada.

Este lanzamiento más que una plataforma, el sitio busca unificar la experiencia del cliente tanto en línea como en tienda. En el sitio, los usuarios pueden comprar con envío a todo México, pagar con tarjeta de crédito, débito y consultar la lista completa de sucursales, ubicadas en puntos estratégicos como Las Antenas, Plaza Carso, Parque Tepeyac, Encuentro Fortuna, Plaza Universidad, Santa Fe, Cd. Jardín, Tlalnepantla Fashion Mall y Plaza Ecatepec Las Américas.

Con este enfoque, DAX garantiza que cada punto de contacto con la marca —ya sea digital o físico— se sienta como parte de un mismo ecosistema, ofreciendo al cliente una experiencia continua, fluida y personalizada.

DAX Beauty Salon: una experiencia que va más allá del producto

En su búsqueda por ofrecer una propuesta integral, DAX también presenta el DAX Beauty Salon, disponible en algunas de sus sucursales. Este espacio exclusivo invita a los clientes a disfrutar de servicios profesionales de estética y cuidado personal, como aplicación y retoque de tintes, luces, alaciado, depilación, corte, peinado y aplicación de pestañas postizas.

Con este plus, DAX reafirma su filosofía: la belleza no se compra, se vive. Su objetivo no es solo vender productos, sino crear experiencias que conecten con el bienestar y la autenticidad de cada cliente.

El nuevo hotspot para los amantes del lifestyle

DAX llega para convertirse en la tienda ideal para quienes aman la belleza, el cuidado personal y la decoración, con el respaldo, la solidez y la confianza de Grupo Sanborns, una empresa que durante décadas ha acompañado a los consumidores mexicanos en cada etapa de su vida.

Con su enfoque moderno, su oferta completa y su estrategia omnicanal, DAX se posiciona como un destino aspiracional y accesible, un espacio donde cada visita —ya sea física o digital— se convierte en una experiencia para disfrutar, descubrir y compartir.

DAX no es solo una tienda: es una nueva forma de vivir la belleza, el estilo y el bienestar.