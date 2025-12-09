Como cada cierre de año, hay que estar preparados para la suspensión de operaciones monetarias, toda vez que habrá varios bancos cerrados en diciembre por disposición de las autoridades.

Debido a lo anterior, acá te contamos sobre las fechas que debes tener en cuenta sobre la suspensión en las operaciones de los bancos en México y no te tome por sorpresa.

Bancos cerrados en diciembre: estos días no abrirán

De cara a las celebraciones decembrinas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el calendario oficial en el que se incluyen todas las fechas en las que habrá bancos cerrados.

En ese sentido, en el calendario oficial emitido por la autoridad se apunta que durante los días 12 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero, todos los bancos suspenderán sus operaciones:

BBVA

Santander

Banorte

Banamex

HSBC

Scotiabank

Inbursa

Afirme

Se debe resaltar que el cierre de operaciones que está programado para el 12 de diciembre no corresponde a ninguna festividad religiosa, sino al festejo del Día del Empleado Bancario.

Bancos cerrados en diciembre: Este es el único banco que no cerrará

A pesar de que la CNBV informó que todos los bancos estarán cerrados durante los días 11 y 25 de diciembre, además del 1 de enero, hay una institución que sí abrirá todos los días.

Se trata de Banco Azteca, banco que justamente se caracteriza por diferir sus operaciones con el resto de entidades bancarias, por lo que en las fechas señaladas operará de forma normal.

Como bien es sabido, Banco Azteca mantiene abiertas sus sucursales pese a las disposiciones de la CNBV, pues sus operaciones cumplen a cabalidad con las normas y tiempos oficiales.

En consecuencia, las operaciones realizadas en esas fechas se registrarán conforme a los tiempos oficiales, mientras que la atención en sucursales de Banco Azteca continua disponible para los usuarios.