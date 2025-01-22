El empresario Ricardo Salinas Pliego, hizo una lamentable crítica hacia la empresaria Altagracia Gómez Sierra durante su discurso de la presención del Plan México, lo que que encendió las redes sociales.

Altagracia Gómez Sierra es la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Reolocalización del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quién junto con otros funcionarios presentó el Plan México.

La presentación del Plan México ocurrió el pasado lunes 13 de enero, donde participó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entre otros representantes del gobierno y Altagracia Gómez.

Pero en su participación Altagracia Gómez utilizó un vestido presuntamente de la marca MIU MIU, de alta costura italiana, lo que llamó la atención en redes sociales y desató críticas en su contra.

Ricardo Salinas Pliego desata lamentable crítica a Altagracia Gómez: “Mejoren México”

Ricardo Salinas Pliego no fue la excepción en las críticas hacia Altagracia Gómez, pero se lanzó contra el discurso en el que la empresaria destacaba valorar más lo hecho en México.

Desde su cuenta oficial en X, Ricardo Salinas Pliego compartió la publicación de la periodista Carolina Rocha, quién criticó el vestido de Altagracia Gómez durante la presentación del Plan México.

Porque a su consideración se trata de “predicar con el ejemplo”, en sarcasmo a al vestido que es de diseño italiano y no mexicano, en medio de un discurso que hablaba de proteger a los productos nacionales.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego en su publicación dijo estar de acuerdo con lo dicho por la empresaria y pidió que el gobierno federal y a la clase política en general que “mejoren México”, en referencia a que Altagracia Gómez hizo énfasis con la frase “Mejor en México”.

“Ya era hora que se dieran cuenta que necesitan mejorar al país!”, remató el empresario.

Ricardo Salinas Pliego critica el Plan México (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego desata lamentable crítica a Altagracia Gómez; esto habría costado el controvertido vestido

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el vestido de Altagracia Gómez en realidad es un abrigo de la marca de alta costura italiana MIU MIU.

Según consultas web, el abrigo que usó Altagracia Gómez en la presentación del Plan México, se vende en tiendas como Cumini, por un costo de 2 mil 750 euros , es decir hasta los 57 mil 930 pesos , dependiendo del costo del cambio del euro del día.

Por ello es que Altagracia Gómez generó todo tipo de comentarios en redes sociales, incluyendo el lamentable comentario de Ricardo Salinas Pliego.