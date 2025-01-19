Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico en el gobierno de Claudia Sheinbaum, robó cámara en el Baile Inaugural Hispano por la toma de posesión de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

Ayer sábado 18 de enero, a dos días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos para su segundo mandato, Altagracia Gómez participó en el Baile Inaugural Hispano, evento que se llevó a cabo en Washington D.C: y reunió a líderes de México, América Latina y Estados Unidos para discutir la relación bilateral con la potencia norteamericana.

En ese marco, cabe recordar que la empresaria Altagracia Gómez está al frente del Plan México, hecho por el que el pasado 13 de enero invitó al sector empresarial a apostar por México en lo respectivo a desarrollo industrial, sostenibilidad y creación de empleos, pero fue criticada por la oposición por el vestido que usó en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México (CDMX).

Altagracia Gómez roba cámara en evento por toma de posesión de Donald Trump (Especial)

Altagracia Gómez le roba cámara a Javier Milei en el Baile Inaugural Hispano por toma de posesión de Donald Trump

Ayer 18 de enero, Altagracia Gómez participó en el Baile Inaugural Hispano por la toma de posesión de Donald Trump, evento al que también asistió el presidente de Argentina, Javier Milei, quien recibió el premio “Titán de la Reforma Económica”.

Sin embargo, un video del evento que circula en redes sociales mostró el momento en el que Javier Milei pronunció un discurso de agradecimiento por el premio que recibió, mientras algunos de los asistentes dirigieron su atención hacia Altagracia Gómez.

Cabe decir que el Baile Inaugural Hispano es un evento que se lleva a cabo desde la presidencia de George Washington, y este año se dedicó a la participación de la comunidad hispana en temas como la economía, política y cultura de Estados Unidos.

El evento fue organizado por Javier Garza Buffington, un empresario méxico-americano que radica en Monterrey, Nuevo León y es presidente de Grupo Legand. Dicho lo anterior, el papel de Altagracia Gómez es reforzar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Altagracia Gómez recibe respaldo de Claudia Sheinbaum por críticas a su vestimenta

El martes 17 de enero, Altagracia Gómez Sierra invitó al sector empresarial a apostar por México en lo respectivo a desarrollo industrial, sostenibilidad y creación de empleos; esto el marco de la presentación del Plan México de la administración de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la participación de la empresaria generó críticas de la oposición respecto al vestido o atuendo que portó en su presentación, situación por la que recibió el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de enero en su conferencia mañanera.

La presidenta aclaró que la empresaria no trabaja en el gobierno pues cuenta con sus propios recursos, por lo que no existe conflicto de interés con sus empresas.

“Es una mujer muy inteligente, joven y nos ha ayudado mucho en el país, ha establecido muy buena relación con los empresarios (…) ella está ayudando a ser este enlace entre el sector empresarial, además de las cámaras y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Ella está ayudando a ser este enlace con empresarios nacionales e internacionales, y aparte con el secretario de Economía (Marcelo Ebrard), que están muy en contacto". Claudia Sheinbaum

Por su parte, este fue el mensaje de Altagracia Gómez en el Museo Nacional de Antropología de la CDMX, donde se presentó el Plan México el 13 de enero:

“Este plan está hecho para pensar en grande: Confíen en México, para invertir, mejor en México; para producir, mejor en México; para consumir, mejor en México; si quieren vacacionar, mejor en México; para estudiar, mejor en México; para trabajar, mejor en México. Con el Plan México, la invitación es que hoy elijan a México, es la única apuesta que a largo plazo nunca nos va a hacer perder”. Altagracia Gómez