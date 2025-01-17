Luego del respaldo que recibió Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de desarrollo Económico, de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la polémica en redes sociales, aquí te decimos cuáles son las empresas con las que cuenta la poderosa aliada de la Cuarta Transformación.

El martes 17 de enero, en el marco de la presentación del Plan México de la administración de Claudia Sheinbaum, Altagracia Gómez Sierra invitó al sector empresarial a apostar por México en lo respectivo a desarrollo industrial, sostenibilidad y creación de empleos.

Sin embargo, la participación de la empresaria generó críticas de la oposición respecto al vestido o atuendo que portó en su presentación, entre las que estuvo la del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien consideró en su cuenta de X que la denominada 4T tiene a México “bien jodido” y lanzó una lamentable crítica hacia la empresaria.

Altagracia Gómez recibe respaldo de Claudia Sheinbaum por críticas a su vestimenta

La empresaria Altagracia Gómez recibió el respaldo de Claudia Sheinbaum luego de su participación en el marco de la presentación del Plan México, en donde invitó al sector empresarial a invertir en México.

“Este plan está hecho para pensar en grande: Confíen en México, para invertir, mejor en México; para producir, mejor en México; para consumir, mejor en México; si quieren vacacionar, mejor en México; para estudiar, mejor en México; para trabajar, mejor en México. Con el Plan México, la invitación es que hoy elijan a México, es la única apuesta que a largo plazo nunca nos va a hacer perder”. Altagracia Gómez

En ese sentido, ayer jueves 16 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó los comentarios sobre el vestido de Altagracia Gómez y aclaró que la empresaria no trabaja en el gobierno pues cuenta con sus propios recursos, por lo que no existe conflicto de interés con sus empresas.

“Es una mujer muy inteligente, joven y nos ha ayudado mucho en el país, ha establecido muy buena relación con los empresarios (…) ella está ayudando a ser este enlace entre el sector empresarial, además de las cámaras y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Ella está ayudando a ser este enlace con empresarios nacionales e internacionales, y aparte con el secretario de Economía (Marcelo Ebrard), que están muy en contacto". Claudia Sheinbaum

Altagracia Gómez recibe respaldo de Claudia Sheinbaum (Daniel Augusto)

Altagracia Gómez es presidenta de Grupo Minsa; estas son el resto de sus empresas

La empresaria Altagracia Gómez recibió el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer 16 de enero en su conferencia mañanera, hecho por el cabe traer a cuenta cuáles son las empresas con las que cuenta la actual coordinadora del Consejo Asesor de desarrollo Económico.

Nacida en Guadalajara, Jalisco el 5 de octubre 1993, Altagracia Gómez es hija del político Raymundo Gómez Flores, fundador de Grupo Minsa, una compañía pionera y líder en la fabricación de harina de maíz nixtamalizado.

Actualmente, la empresaria es directora de Grupo Promotora Empresarial de Occidente, un grupo empresarial con presencia en las industrias alimenticia, automotriz, logística, financiera e inmobiliaria, y que incluye firmas como:

Dina

Siembra Capitales

Almer

AP Solutions

Campo Fin

También es presidenta del Consejo de Grupo Minsa, considerada una empresa líder en la fabricación de harina de maíz nixtamalizado. Y es presidenta de Almer, empresa que ofrece servicios integrales de logística, almacenaje, financiamiento y distribución de productos.

Sin embargo, cabe decir que la revista Forbes no incluye a Altagracia Gómez como una de las 100 empresarias más acaudalas de México.