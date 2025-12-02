Tras una oferta millonaria, Prada ha comprado la marca de lujo Versace tras varios meses de negociaciones entre ambas marcas.

“Nos complace dar la bienvenida a Versace al Grupo Prada y abrir un nuevo capítulo para una marca con la que compartimos un firme compromiso con la creatividad, la artesanía y la tradición. Nuestro objetivo es continuar el legado de Versace, celebrando y reinterpretando su estética audaz y atemporal; al mismo tiempo, le brindaremos una plataforma sólida, reforzada por años de inversión continua y arraigada en relaciones duraderas. Nuestra organización está preparada y bien posicionada para escribir una nueva página en la historia de Versace, inspirándose en los valores del Grupo y, al mismo tiempo, trabajando con confianza y rigor.” Patrizio Bertelli, presidente y director ejecutivo de Prada Group

Versace es de Prada tras comprarla por más de 25 mil millones de pesos

Tal y como se reveló, Prada ha adquirido la marca de lujo Versace tras comprarla por mil 400 millones de dólares, es decir 25 mil 600 millones 078 mil pesos, haciendo que nuevamente la marca esté en manos italianas nuevamente.

Esto después de que por varios meses de negociación entre Prada Group liderada por Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, y Versace de Capri Holding.

El anuncio de la compra de Versace por parte de Prada, se realizó el jueves 27 de noviembre de 2025, revelando que adquirió al 100% la marca de Capri Holding y que fue fundada por Gianni Versace en 1978.

Prada adquirió Versace por mil 400 millones de dólares, es decir más de 25 mil millones de pesos en efectivo, según el comunicado de prensa dado por Muccia Prada y Patrizio Bertelli de Grupo Prada, junto con Andrea Guerra, director general de la marca.

Fracaso con Capri Holding llevó a la venta en 2025

Cabe recordar que en 2018, Capri holding adquirió Versace por 2 mil millones de dólares, es decir 36 mil 584 millones 200 mil pesos al comprarlo a la firma de capital privado, Blackstone y a la familia Versace.

Sin embargo, las conversaciones de venta actuak de Versace comenzaron tras el fracaso de fusión de Capri por 8 mil 500 millones de dólares (155 mil 482 millones 850 mil pesos) con Tapestry Inc., propietaria de Coach y que fue bloqueada por el tribunal de Nueva York por motivos de monopolio.

Por lo que el pasado 9 de enero del 2025, comenzaron a circular los rumores de venta entre Prada y Versace, siguiendo una serie de movimientos y compras de la marca italiana como:

Helmut Lang por 40 millones de dólares, es decir 731 millones 684 mil pesos

Jil Sander por 105 millones de dólares, es decir 1 mil 920 millones 670 mil 500 pesos

Church’s por 170 millones, es decir 3 mil 109 millones 657 mil pesos