Ricardo Salinas Pliego presumió la reapertura en tiempo récord de una sucursal de Banco Azteca en Acapulco, tras los daños del huracán Otis.

Por medio de su cuenta de la plataforma X, Ricardo Salinas Pliego celebró la reapertura de la sexta sucursal de Banco Azteca en Acapulco tras los estragos de Otis, en esta ocasión, de la que se encuentra en la Avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del hotel Fiesta Americana.

Y es que según el director de la red de Banco de Azteca, Fabrice Deceliere, la repertura de las seis sucursales en Acapulco se logró en un tiempo récord, lo que calificó de ser una “proeza”.

En lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el Gobierno se debería poner a trabajar.



Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, justicia, educación, no hay resultados… nosotros mientras tanto, seguimos… https://t.co/dNqF43yRiK — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2023

Ricardo Salinas Pliego se lanza contra el gobierno de AMLO por culpar a medios de comunicación: “Se debería poner a trabajar”

Tras presumir la reapertura de seis sucursales de Banco Azteca en Acapulco, el empresario Ricardo Salinas Pliego fue contra el gobierno de AMLO por criticar a los medios de comunicación, como TV Azteca, por “mostrar la verdad”.

Indicó que echar culpas no resuelve nada, pues en su opinión el país sigue en debacle en distintos rubros como seguridad, salud, justicia y educación, por lo que recomendó a AMLO “ponerse a trabajar”.

En contraste, apuntó que por su lado, sus compañías siguen trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados de Guerrero con despensas y servicios necesarios.

“¿Cuándo dejarán de culpar al pasado y a los demás y se pondrán a trabajar y dar resultados?”, cuestionó el dueño de TV Azteca.

AMLO admite diferencias con Ricardo Salinas Pliego por deuda con el SAT: “No voy a ponerme a pelear con él”

Al citar el caso de la deuda de tiendas Elecktra con el SAT, AMLO admitió que tiene diferencias con Ricardo Salinas Pliego por ese tema, pero aseguró que no puede quedarse callado y ser omiso en dicha situación.

El presidente López Obrador explicó que si no le cobra impuestos a Salinas Pliego, otras empresas que en otros sexenios no pagaban, le van a reclamar por qué a ellas sí les cobra y a Salinas Pliego no.

“Todo esto ha generado malestar en Ricardo (Salinas Pliego), yo lo entiendo. No voy a ponerme a pelear con él, es cosa de comprender cuál es mi situación. No me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, porque otros que antes no pagaban impuestos me van a decir: ‘por qué a mí sí me estás cobrando y a él no?’” AMLO

De modo que el presidente atribuyó la campaña de TV Azteca contra el gobierno federal por el cobro de los impuestos.