Río de Janeiro, 3 feb (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció hoy el hallazgo de un yacimiento de petróleo y gas natural en la Cuenca de Solimoes, en la región amazónica.

Según un comunicado de Petrobras, la reserva de hidrocarburos fue descubierta durante la perforación del pozo Leste do Igarapé Chibata, en el municipio de Coarí, a 25 kilómetros de la denominada provincia petrolífera de Urucú y con una profundidad final de 3.295 metros.

Las pruebas indicaron una capacidad diaria de producción de 1.400 barriles de buena calidad y 45.000 metros cúbicos de gas, precisó la empresa.

La compañía indicó que si existe “viabilidad económica” para la explotación a partir de los descubrimientos en esa zona, será “creado un nuevo polo productor de petróleo y gas natural en la Cuenca de Solimoes”.