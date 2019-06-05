México.- Roberto Velasco, director de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este martes una oleada de críticas en redes debido a su supuesta falta de etiqueta durante una reunión entre funcionarios mexicanos y miembros de la Cámara de Representantes (cámara baja) de Estados Unidos, realizada en Washington.

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Un par de imágenes del vocero mexicano comiendo un refrigerio durante el encuentro le valió que lo bautizaran ‘Lord Cacahuates’ en Twitter y varios señalamientos que lo acusaban de tener poco tacto o no saber comportarse en un evento de primera importancia para el Gobierno de México.

#LordCacahuates genera repudio y pocos comentarios favorables en redes

Otros consideraron que dicho acto demostraba inexperiencia diplomática, y lamentaron que políticos sin las credenciales necesarias estén encargados de negociar con autoridades de Estados Unidos la no imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, un tema de vital importancia para la economía no sólo del país, sino de la región.

Por supuesto, la imagen también generó varios memes para continuar con el escarnio contra Velasco Álvarez.

Finalmente, también hubo quien consideró exagerado el asunto y recalcó que las críticas parecían instalarse más en el clasismo tan arraigado en la sociedad mexicana que en una cuestión política de fondo.

Aclara vocero de la SRE origen de la botana

Luego del ruido generado en redes, el propio funcionario mexicano utilizó la misma vía para minimizar los hechos y dejar en claro que los propios anfitriones fueron los que ofrecieron el refrigerio a la delegación mexicana.