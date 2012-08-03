México, D.F.- El diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Costanzo suscribió el comunicado de Scotiabank respecto a la nula relación entre Luis Videgaray Caso y la cuenta 03800806935.

Dicha cuenta fue presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador como presunta vía para triangular recursos ilícitos y destinarlos a la campaña de Enrique Peña Nieto.

Al respecto, Di Costanzo indicó a través de su cuenta de twitter que “siempre argumentó con datos comprobados” con Luis Videgaray en temas legislativos y no puso en duda el comunicado de Scotianbank.

Señaló que es un “error adelantarse (…) hay que ser muy objetivos en todo esto”.