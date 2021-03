Rosario Robles se declaró inocente de haber incurrido en omisiones por las que se concretó el desvió de más de mil mil millones de pesos.

México. - Rosario Robles Berlanga se declaró inocente de las omisiones que provocaron el desvío de más de 5 mil millones 358 mil 846 pesos , en el caso de la llamada “ Estafa Maestra ” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante un juez federal imponerle 21 años de cárcel.

Así lo indicó Rosario Robles durante la audiencia intermedia que se lleva a cabo este viernes 26 de marzo en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la capital del país, la cual ya se ha prolongado por poco más de 6 horas.

De la misma forma, Rosario Robles notificó al juez de Control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, que retiraba de manera voluntaria la solicitud que presentó previamente a la FGR, para un procedimiento abreviado con el que se concluiría de manera anticipada el proceso en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Ley de Adquisiciones señala quienes son los culpables de los desvíos, señala abogado

Tras la declaración de inocencia de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria informó que su clienta al contestar la acusación de la FGR, se manifestó inocente por los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo con el representante legal de Robles Berlanga, la declaración de inocencia se dio en virtud de que la propia Ley de Adquisiciones y Arrendamiento señala de manera clara quiénes son los responsables del Comité de Adquisiciones.

El abogado refirió que la FGR ofreció presentar para la etapa del juicio a 3 de los 53 testigos, de los que según los propios fiscales que llevan el caso de la ex titular de Sedesol y Sedatu , ya fueron aprobados por el juez Villar Ceballos.

Por otro lado, se le negó la suspensión definitiva que solicitó debido a las presuntas violaciones a sus derechos humanos que acusó, cometió en su contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.