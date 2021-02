La FGR acusó que Rosario Robles no quiso reparar el daño.

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) no aceptó la propuesta de negociación de Rosario Robles para negociar y recibir una acusación más corta, en la audiencia que se llevó a cabo este viernes 26 de febrero de 2021.

Según Televisa, la negociación entre la FGR y Rosario Robles se rompió porque la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no quiso reparar el daño, a consideración del Ministerio Público.

Además, la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación coincidieron en que no hay condiciones para solicitar un procedimiento abreviado en el caso de Rosario Robles, con el cual vería reducida una condena. Los abogados de la ex secretaria de Desarrollo Social explicaron que la reparación del daño no procede por el delito que pesa contra su clienta.

Sin embargo, se acordó una nueva audiencia el próximo 26 de marzo. La anterior audiencia, del 10 de febrero, se pospuso para la negociación entre Rosario Robles y las autoridades.

¿De qué se acusa a Rosario Robles?

Rosario Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social y titular de la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusada de uso indebido del servicio público, por el entramado de desvío de recursos llamado Estafa Maestra, que salió a la luz en 2018.

Rosario Robles dijo que colaboraría con la FGR denunciando a Luis Videgaray en la trama de corrupción, siempre y cuando recibiera beneficios en su proceso, pero no se incluyó a Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles permanece en prisión preventiva desde 2019. Según Alejandro Gertz Manero, fiscal general, esto se debe a que no quiso colaborar con el Ministerio Público. Su caso contrasta con el de Emilio Lozoya, quien sigue el proceso del caso Odebrecht en libertad.

La exfuncionaria Rosario Robles ha asegurado, a través de su defensa, que es una perseguida política del gobierno.