Rosario Robles escribió una carta en el marco del Día Internacional de la Mujer, en donde asegura estar en prisión por el pacto patriarcal

México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la exfuncionaria Rosario Robles escribió una carta donde dice que gracias al pacto patriarcal, es la única detenida por la Estafa Maestra.

La carta de Rosario Robles, publicada por el periódico El Universal, señala que ella es víctima de violencia política de género porque mientras lleva un año y medio recluida por el delirio del uso indebido del servicio público, hay hombres narcotraficantes o violentadores sexuales a los que han dejado libres.

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dijo que las acusaciones en su contra por la Estafa Maestra (desvió de recursos a través de ocho contratos de universidades y de 10 dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto), ni siquiera han sido probadas.

“¿Por qué no hay un solo funcionario de mi mismo nivel que siquiera haya sido investigado? ¿por qué tampoco los rectores? Por cierto también todos son hombres. ¿No debiera yo de tener un trato procesal en condiciones de igualdad? No, porque de lo que se trata no es de buscar la verdad y la justicia sino de venganza y violencia política” Rosario Robles

Rosario Robles: Estoy en prisión por el pacto patriarcal

La exfuncionaria dijo querer alzar la voz este 8 de Marzo por las injusticias que está sufriendo por ser mujer, al igual que otras presas, quienes están en prisión sin justificación.

Rosario Robles expresa que es la única detenida y en prisión por la Estafa Maestra porque durante sus años como funcionaria se negó a ser parte del pacto patriarcal.

“Mi delito es haberme atrevido a subvertir el pacto patriarcal, luchado contra el machismo y logrado avances en favor de las mujeres en todas las trincheras en las que he participado. No me perdonan que haya ejercido el poder sin cortapisas. Esto se llama violencia política de género” Rosario Robles

Rosario Robles está acusada de uso indebido del servicio público por omitir informar sobre el desvío de 5 mil 73 millones de pesos de la Sedatu y la Sedesol.