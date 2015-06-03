México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de México (Colmex) propondrán soluciones a los problemas del país.

Para ello, se comprometieron a crear el Seminario ?Grandes problemas de México?, en el que analizarán las dificultades económicas, demográficas, políticas, sociales y proponer soluciones.

Ambas casas de estudio firmaron una carta de intención y convenio específico de colaboración se realizará esta labor conjunta, no sólo en la parte editorial sino también de discusión, encuentro, debate e intercambio, señaló el rector de la UNAM, José Narro.

Indicó que la relación fructífera con el Colmex se expresa de diferentes maneras, ?hoy firmamos este convenio del que se obtienen ya productos claros y concretos, como tres libros editados que pueden tener enorme utilidad para la definición de políticas públicas?.

Por su parte, el presidente del Colmex e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, Javier Garciadiego Dantán, expresó que el país padece grandes problemas y las instituciones que tal vez las conozcan mejor son estas dos.

Su capacidad académica y compromiso permiten la formalización de un grupo conjunto, que se compromete a diagnosticar de manera rigurosa los problemas nacionales y proponer soluciones viables, agregó de acuerdo con un comunicado.

Detalló que el proyecto comenzó sus labores hace meses y ya tiene resultados concretos: se han publicado tres libros y están, por lo menos, otros cuatro en camino, dirigidos a profesionistas, tomadores de decisiones, analistas y gente de medios.

?No se trata de grandes monografías, sino de inteligentes y rigurosos acercamientos a los principales problemas del país, desde la perspectiva de las ciencias sociales?, apuntó.

?Nos comprometemos a mantener un diálogo constante entre los académicos de ambas partes, a organizar coloquios conjuntos; el primero, sobre asuntos electorales, ya está diseñado y se realizará una semana después de los próximos comicios?, anunció.

Por su parte, el coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la UNAM, Héctor Hiram Hernández Bringas, señaló que los acuerdos llevarán a una colaboración más estrecha entre ambas instituciones.