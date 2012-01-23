Río de Janeiro, 23 ene (EFE).- La petrolera Petrobras prepara un cambio en su presidencia en las próximas semanas, que pondría a María das Graças Foster al frente de la compañía estatal, según informa hoy la prensa brasileña.

Foster, actual directora de la división de gas y energía de Petrobras, es el nombre más fuerte para sustituir a José Sergio Gabrielli, que ocupa el cargo desde 2005.

La directora es amiga personal de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y es considerada como una ejecutiva de perfil técnico y próxima al Gobierno.

La salida de Gabrielli tendría motivos políticos, puesto que el presidente de la petrolera estaría estudiando lanzar su carrera política en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el estado de Bahía (noreste), según las versiones de distintos diarios, que no citan fuentes oficiales.

El nombramiento de Foster estaría previsto para la próxima reunión del Consejo de Administración de la compañía, el 13 de febrero, aunque la empresa ha declinado a confirmar estas informaciones.

Petrobras es una empresa de capital abierto controlada por el estado brasileño, que posee más del 50 % de las acciones con derecho a voto, y negocia sus títulos en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.