La instagramer Fer Moreno respondió a los comentarios misóginos realizados en su contra por el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, que esta mañana fue exhibido en plena sesión en el momento en el que compartía una foto de la joven a través de la plataforma WhatsApp.

En una historia difundida en su cuenta de Instagram, Moreno lamentó los comentarios del legislador y le aclaró que tendrá quedarse con las ganas, debido a que no ejerce la prostitución y a que tiene novio.

Esto luego de que uno de los miembros del chat de Cabeza de Vaca enviara un mensaje en el que pedía conocer al “padrote” de la joven. Comentario que fue secundado por el propio senador.

“Pues ni pedo, el pobrecito diputado (sic) se va tener que quedar con las ganas, porque no, señor diputado (sic), no soy escort y no tengo un padrote. Tengo novio, nada más”, dijo la joven en un video,

En su cuenta de Facebook, la también estudiante de publicidad amenazó con demandar al diario El Universal, que en el titular de la nota que consignó el descuido del senador usó el término “sexoservicio”.

“Lamentablemente a esto nos atenemos las figuras públicas, no me parece justo que se relacione mi imagen a un tema tan delicado como lo es la prostitución.”.

De manera paralela, la joven expresó a sus seguidores que desconocía por qué el legislador tenía fotografías de ella y expresó su temor de que estas puedan estar siendo usadas para hacer daño a alguien.