Luego de que Fernanda Moreno, la ex Acapulco Shore, compartió haber sido atacada por un vecino, narró los detalles sobre la agresión que le dejó un dedo roto y múltiple cortadas.

A través de su cuenta de Instagram, Fernanda Moreno -de 26 años de edad- compartió el momento en que tenía la mano ensangrentada y el rostro de su vecino agresor.

Ante la abrupta finalización de este video, la ex Acapulco Shore narró cómo comenzó el problema con el vecino y lo señaló de ser un feminicida en potencia.

Fernanda Moreno se hizo viral luego de que mostró haber sido agredida por un vecino que le dejó un dedo roto, pero ¿cómo pasó todo?

En una entrevista mostrada por Venga La Alegría, la reciente participante de La Isla, narró todo al micrófono de Gabo Cuevas, mientras estaba en la camilla de un hospital.

Ya un poco más calmada y tras haber sido diagnosticada por la agresión de su vecino, Fernanda Moreno se dispuso a narrar lo ocurrido.

La también modelo de OnlyFans contó que la agresión de su vecino ocurrió en su casa, cuando le estrelló una ventana que ella intentaba cerrar, pues quería sacarlo tras escuchar sus insultos.

“Se metió a mi casa y empecé a escuchar cómo me insultaba, cerré la ventana y esta persona la abrió y la hora de abrirla, lo que hice fue empujarlo para sacarlo, pero al hacerlo la empujó y me rompió la mano”.

Fernanda Moreno quebró cuando apuntó que su vecino podría ser un presunto feminicida, lo que la lleva a estar llena de miedo al tenerlo tan cerca y porque este sabe que vive sola.

“Qué miedo saber que en tu propia casa puedes estar cerca de una persona que te puede hacer daño porque tiene odio a las mujeres, es una persona que sabe quién soy, que vivo sola y me da mucho miedo, me preocupa que me haga algo.

Finalmente, reveló que tiene fractura en un dedo y cortaduras profundas por la agresión que vivió, advirtiendo “voy a llegar hasta el final de esta denuncia”.

Fernanda Moreno narró para Venga La Alegría la agresión que vivió a mano de su vecino, pero ¿hay otra verdad? Flor Rubio ve que la historia está incompleta.

Antes de que Flor Rubio decidiera argumentar que nada justifica que una mujer fuera agredida, la periodista argumentó que no se sabe realmente qué fue lo que pasó.

“Conflictos vecinales existen en todas partes, pero no es la forma de arreglar nada. A lo que me refiero es que no sabemos los interiores de porque discutían, eso no lo narra Fernanda”.

Flor Rubio, periodista.