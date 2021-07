Fer Moreno habla pestes de Mane durante borrachera

El fin de semana se le pasaron las copas a Fernanda Moreno, integrante de AcaShore, pues durante una transmisión habló mal de Manelyk y el productor de Resistiré.

Durante la reunión transmitida a través de redes sociales la joven de 22 años dio a entender que, para ser parte del programa como Manelyk, tuvieron que haber pasado por el filtro del productor y sostener algún encuentro íntimo.

Las palabras de Fer Moreno rápidamente se hicieron virales en Instagram. Al día siguiente la joven reconoció que estaba en estado inconveniente y ofreció una disculpa pública, no sin escudarse en que el contexto de sus palabras ocurrió entre amigos.

“Wey estábamos en la peda no justifico, a veces es muy fácil burlarse de alguien pero yo no le merezco respeto a alguien que jamás me ha respetado (Manelyk), se que no fue la manera, ni las palabras, pero lo que fue una broma entre amigos no tiene porque generar una guerra en Instagram, pido una disculpa, la regué, estábamos todos borrachos. Perdón”

Fernanda Moreno