La petrolera estatal Petrobras anunció el hallazgo de crudo leve en aguas muy profundas del litoral brasileño, en un bloque explorado en consorcio con la española Repsol, precisó hoy la compañía.

Petrobras informó que el hallazgo se efectuó en el bloque BM-S-9, en las reservas del presal, yacimientos de hidrocarburos localizados en aguas muy profundas del Atlántico brasileño bajo una capa de sal que en algunos puntos alcanza los dos kilómetros de espesor.

Según un comunicado, la empresa ha recuperado crudo de 27 grados en la escala API en un nuevo pozo bautizado como Carioca Sela, a unos 270 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo. El yacimiento encontrado se encuentra en una lámina de agua de 2.149 metros, a una profundidad aproximada de 5.250 metros.

El consorcio de explotación, en el que Petrobras dispone de un 45 por ciento, la británica BG Group un 30 por ciento y Repsol Sinopec un 25 por ciento, “dará continuidad a las actividades e inversiones necesarias” para evaluar las reservas encontradas en la zona, agrega el comunicado.

Petrobras, empresa de capital abierto controlada por el Estado brasileño, registró una producción media de gas y petróleo de 2,73 millones de barriles de crudo equivalentes por día en enero de este año, volumen que supera en un 2,6 por ciento la cifra registrada en el mismo mes de 2011.

Solo en las cuencas de explotación en Brasil, la producción media alcanzó los 2,49 millones de barriles equivalentes por día en el periodo de referencia, un 2,8 por ciento más que en el primer mes de 2011, señaló la empresa en otro comunicado.

La firma atribuyó esos resultados al inicio de la producción en nuevos pozos distribuidos por varias plataformas.