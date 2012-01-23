Sao Paulo.- La estatal brasileña Petrobras anunció el lunes que su director general dejará la empresa.

En su página de internet, Petrobras informó que la ministra de Energía brasileña, María Silva Foster, pasará a dirigir el ente, en reemplazo de Sergio Gabrielli.

La designación debe ser aprobada por el pleno del consejo de administración en su próxima reunión del 9 de febrero.

No fueron aclaradas las razones del cese de Gabrielli, que al parecer se incorporará a la política en su estado natal de Bahía, en el noreste brasileño.

Durante la gerencia de Gabrielli, Petroleo Brasileiro SA realizó enormes descubrimientos de crudo y gas frente a la costa sudoriental brasileña, con unas reservas calculadas superiores a los 50.000 millones de barriles de petróleo.