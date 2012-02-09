Río de Janeiro, 9 feb (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras aprobó hoy a María das Graças Foster como nueva presidenta de la compañía en sustitución de José Sergio Gabrielli, quien entregará el cargo el próximo lunes a su sucesora.

Petrobras señaló en un comunicado que el Consejo de Administración de la estatal aprobó hoy el nombre de Foster, que fue propuesto directamente por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y presentado en la reunión de la junta por el ministro de Hacienda, Guido Mantega, que también es presidente del Consejo.

La postulación de Foster ya había sido anunciada el pasado 23 de enero por la estatal en un comunicado.

Foster, que actualmente es directora del departamento de Gas Natural y Energía de la compañía, también relevará a Gabrielli en el puesto de miembro del Consejo de Administración hasta la próxima asamblea de accionistas.

Con 31 años en la compañía y 58 de edad, Foster, una ingeniera química con especialización en energía nuclear y MBA en economía fue la primera mujer en ocupar un alto cargo directivo en la estatal y ahora se convierte en la primera presidenta.

Entre 2003 y 2005, en el primer mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Foster fue secretaria de Petróleo, Gas Natural y Combustibles Renovables del Ministerio de Minas y Energía.

Gabrielli, que ocupaba la presidencia de Petrobras desde julio de 2005, tiene intención de retornar al estado de Bahía (noreste) de donde es oriundo y del que aspira a ser candidato a gobernador en las elecciones de 2014.