México.- Autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano” confirmaron al semanario Proceso la realización de un operativo para reubicar a los internos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y su hermano Omar Treviño Morales, Alias “El Z-42”.

Por motivos de seguridad, elementos de la Policía Federal cambiaron de celda a los dos miembros del cartel de Los Z, luego de recibir la alerta sobre una posible fuga de los narcotraficante, considerados de los más importantes y peligrosos del país.

Sobre “El Z-40” pesan al menos 12 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, contra la salud, lavado de dinero, portación de arma de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada, luego de su detención en julio de 2013.

Su hermano, por su parte, se hizo cargo de la asociación delictiva desde el arresto de Miguel Ángel y hasta su propia caída, en marzo de 2015. Actualmente se encuentra detenido esperando una posible extradición a Estados Unidos, país que lo busca para castigarlo por narcotráfico.