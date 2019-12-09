Julián LeBaron, activista de la comunidad mormona objeto de un ataque armado en Sonora a principios de noviembre, se pronunció sobre la demora en la designación de los cárteles mexicanos como terrorismo.

A través de un video compartido por NoticiasMX, el activista le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en el propio Himno Nacional existe una estrofa que convoca a los mexicanos a defender a su nación: “un soldado en cada hijo”, citó.

En opinión de Julián LeBaron, el presidente mexicano debe ser el responsable de designar como organizaciones terroristas a la delincuencia e incluso le sugirió hacerlo aludiendo al Himno Nacional, “si no lo quiere hacer en el mismo lenguaje”:

“Que lo saque directamente del Himno Nacional que nos pida ayuda a los ciudadanos, un soldado en cada hijo y a ver si entre todos vamos a detener la masacre” Julián LeBarón. Activista de la comunidad mormona

Familia LeBaron pidió designación de terrorismo para narco

Tras el asesinato de 9 integrantes de la familia LeBaron en Bavispe, Sonora, a manos de presuntos integrantes de La Línea el pasado 4 de noviembre de 2019, otros miembros decidieron promover una solicitud ante el gobierno de Estados Unidos -debido a su doble nacionalidad- para que designara como terroristas al narcotráfico en México .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una serie de tuits indicó que había aceptado la propuesta y designaría a los cárteles mexicanos como terrorismo e incluso hizo explícita su intención de contribuir a su aniquilación con el aval de su homólogo, AMLO.

Sin embargo, el viernes 6 de diciembre tras negociaciones con el gobierno mexicano, Trump anunció que había decidido suspender la clasificación del narcotráfico como terroristas a petición de su homólogo, López Obrador, justificando la decisión en su “respeto” a la figura del político tabasqueño debido a su trabajo conjunto en la frontera de ambos países.