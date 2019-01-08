El general brigadier Eduardo León Trauwitz, quien fue jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto y titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex), está en la lista de personas investigadas por su presunta participación en el robo de combustibles.

A pregunta expresa de reportero, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la investigación en curso, como parte de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex.

López Obrador añadió que en este tema le preocupa mucho la gente humilde, quienes se dedican a esta actividad ilícita que ahora es considerado delito grave y sin derecho a fianza, por lo que esta semana empezará la entrega de apoyos sociales para que no se vea en la necesidad de involucrarse en ellas.

León Trauwitz ocupó cargos con Fox, Calderón y Peña Nieto

Eduardo León Trauwitz comenzó su carrera como funcionario integrándose al Estado Mayor Presidencial (EMP) siendo subjefe de la Sección Quinta durante el gobierno de Vicente Fox.

En 2010, cuando era encargado de la seguridad de los jefes de estado y de gobierno, solicitó licencia para ser el jefe de escoltas del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Diez días antes de que Felipe Calderón terminará su periodo presidencial, el exmandatario pidió al Senado la ratificación del ascenso del coronel a general brigadier. Era la segunda vez que el entonces panista lo promovía para un cargo.

Durante el sexenio de Peña Nieto, en marzo de 2014 se creó la SSE y León Trauwitz, quien fungía como gerente de Servicios de Seguridad Física, fue nombrado para la nueva oficina encargada de la seguridad de Pemex.

“La nueva SSE reforzará su interlocución con autoridades de los tres niveles de gobierno bajo principios de autonomía de gestión, eficacia y productividad, a fin de maximizar los beneficios generados por la procuración de servicios de salvaguardia estratégica competitivos”, mencionó un comunicado de Pemex emitido en marzo de 2014.

Egresado del Colegio Militar en 1986, obtuvo la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra en 1994 y la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2009. Ha impartido cátedra en la Escuela Superior de Guerra y en el Heroico Colegio Militar.

En marzo pasado ingresó a la Academia Mexicana de Geografía e Historia.