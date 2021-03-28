La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con los reportes, la detención tuvo lugar hoy 31 de agosto a las 10:00 horas cuando el director asistía a una reunión en la CDMX.

La captura se da en el marco de una carpeta de investigación que abrió la FGR, a partir de denuncias que presentó en 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta responsabilidad en los delitos de:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Defraudación fiscal.

Peculado.

Millones que Gerardo Sosa Castelán no pudo comprobar

Gerardo Sosa Castelán fue detenido por la FGR en la Ciudad de México luego de que un juez de control del Centro de Justicia Penal libró la orden de captura.

Algunos medios de comunicación señalan que luego de que el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH) fue capturado, acusado de lavado de dinero, lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la UIF, que encabeza Santiago Nieto, las denuncias en contra de Sosa Castelán giran en torno a que se constituyó una red de empresas fachada para lavar dinero, la contratación de la Universidad a dichas empresas y defraudación fiscal.

Según la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al día de hoy el presidente del patronato de la UAEH no ha podido comprobar el origen de 152 millones de dólares, cantidad que está congelada en 6 cuentas del banco HSBC a nombre de la UAEH pero que son controladas por el directivo debido a su cargo.