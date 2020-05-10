Los académicos Genaro Lozano y John Ackerman protagonizaron un pleito en Twitter, derivado de la campaña “yo no chingo a mi madre” que prmocionan figuras públicas del país para no visitar a las mamás este 10 de mayo.

Ackerman criticó la campaña por considerarla alejada de la realidad mexicana, debido a que se contrataron en su mayoría personalidades de piel clara para poromicionarla con camisetas.

Lozano acusó que Ackerman critica el privilegio desde una posición similar, e involucró a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. El columnista de Reforma fue uno de los fotografiados para la campaña.

Entre las personalidades que participan en esta iniciativa se encuentran Azucena Uresti, Paty Chapoy y Denisse Dresser.

El Gobierno de México ha enfatizado en reiteradas ocasiones que se debe evitar en la medida de lo posible el visitar a las mamás este 10 de mayo, para evitar contagios de coronavirus.

Esto porque la celebración cae en el momento más riesgoso de propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en el país.