Javier Lozano adelantó que Francisco García Cabeza de Vaca podrá ser desaforado en la Cámara de Diputados pero no en Tamaulipas.

México.- El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, se convirtió en vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el proceso de desafuero que vive el mandatario.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en “Por la Mañana”, Javier Lozano confirmó que será el vocero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los actos de corrupción y nexos con el crimen organizado que se le imputan, aclarando que “es un gobernador incómodo para el régimen”.

Según Javier Lozano, en el caso en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se violan elementos como la presunción de inocencia y el debido proceso, así como la secrecía procesal, y acusó que se trata de “una persecución política que se ordena desde Palacio Nacional”.

"Lo único que traen es el asunto de la venta de su departamento y con eso ni cosquillas le van a hacer" Javier Lozano. Ex senador del PAN

Francisco García Cabeza de Vaca será desaforado en la Cámara de Diputados pero no en Tamaulipas

Javier Lozano explicó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca será desaforado en la Cámara de Diputados pero no en el Congreso de Tamaulipas. Según el ex senador y ex funcionario federal, esto ocurrirá porque “se obedecerá al presidente”.

El pasado 8 de marzo Francisco Javier García Cabeza de Vaca pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, al presidente de la Comisión de Transparencia, Óscar González y al presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, suspender la comparecencia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que pretende dar a conocer las investigaciones que derivaron en el desafuero en su contra. Esta reunión se dará el 11 de marzo.

"Una mayoría de simplemente ciegos obedientes a las instrucciones presidenciales van a votar en el sentido que quiere el presidente" Javier Lozano. Ex senador del PAN

Con información de La Octava