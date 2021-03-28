México.- El Congo declaró este 25 de junio el fin del segundo brote de ébola de la historia, el cual duró d os años y dejó 2 mil 280 muertos y 3 mil 463 casos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció en conferencia de prensa junto con el ministro de Salud del Congo, Eteni Longondo, y el virólogo Jean-Jacques Muyembe, el término oficial de la enfermedad.

"Hoy es un día de alegría. Con placer anuncio el fin de la epidemia de ébola en el noreste del Congo". Tedros Adhanom. Director de la OMS

De acuerdo con el Congo, esta es fue la peor epidemia de la historia y la segunda más grave en todo el mundo.

Las autoridades congoleñas aseguraron que hoy se cumplen 42 días (el doble de tiempo de incubación de este virus) sin que se haya detectado un nuevo contagio en Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, que para ellos era indicador de la finalización de la enfermedad.

Sin embargo, el pasado 1 de junio las autoridades congoleñas informaron de un undécimo brote en la ciudad de Mbandaka, la capital de la provincia de Ecuador, donde murieron 33 personas en 2018.

Entre 2014 a 2016 el ébola en África occidental tuvo como consecuencia 11 mil 300 muertes y más de 28 mil 500 casos, aunque la OMS ha dicho que estos números pueden estar por debajo de la cifra real.

¿Qué es el ébola?

El ébola es una enfermedad que se detectó por primera vez en Nzara (hoy Sudán del Sur) y Yambuku (Congo). De acuerdo con la OMS, el primer huésped de este virus fue en un murciélago, el cual se lo transmitió a chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines, y estos a humanos por el contacto directo; también se puede transmitir por el semen.

El periodo de incubación del virus va entre los 2 y 21 días. Las personas contagiadas presentan fiebre; debilidad intensa; dolores musculares, de cabeza y garganta; vómitos, diarrea; erupciones cutáneas; disfunción renal y hepática; y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.

A la fecha no hay ningún tratamiento eficaz ni vacunas.

Con información de agencias