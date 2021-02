Felipe Calderón aseguró que el caso contra Francisco García Cabeza de Vaca es una "burda persecución política"

México.- Felipe Calderón afirmó que el posible juicio de desafuero en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, forma parte de una “burda persecución política”, y lamentó que la Fiscalía General de la República ( FGR ) no actúe contra miembros del Gobierno de México que, en su opinión, han cometido delitos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón aseguró que el Gobierno de México hace un uso faccioso de la justicia al perseguir a Francisco García Cabeza de Vaca “con elementos que nadie conoce”, cuando es sabido que colaboradores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son delincuentes “confesos”.

“Hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia, y no se ha actuado. En cambio, se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México”. Felipe Calderón

Hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia, y no se ha actuado. En cambio se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de @fgcabezadevaca, con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 24, 2021

¿De qué se acusa a Francisco García Cabeza de Vaca?

La Fiscalía General de la República ( FGR ) solicitó este 23 de febrero iniciar un juicio de desafuero en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, a quien acusa de:

Delincuencia organizada

Lavado de dinero

Defraudación equiparada.

Ignacio Mier Velazco , coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó a través de su cuente de Twitter que recibieron un oficio de la FGR para que dé inicio el proceso de desafuero en contra de Francisco García Cabeza de Vaca.

Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita pic.twitter.com/naMkIzDnuX — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 24, 2021

Como respuesta, el gobernador de Tamaulipas acusó a Morena de filtrar acusaciones en su contra sin ningún sustento, y lamentó que el Gobierno de México haga “ uso faccioso ” de la justicia.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”. Francisco García Cabeza de Vaca