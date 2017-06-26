México.- El Colegio de México publicó este lunes en su cuenta oficial de Facebook una definición de la palabra ‘chairo’, que forma parte de la nueva versión del Diccionario del Español en México.

El instituto definió la polémica palabra, muy de moda en la última década, recalcando que se trata de un sustantivo y adjetivo ofensivo utilizado para definir a una “persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.

La publicación rápidamente se ha hecho viral y ha generado una discusión sobre la normalización del insulto y la necesidad de contar con un diccionario que refleje de la manera más fiel posible el español que se habla en el país.