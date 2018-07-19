México.- La activista propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría del Medio Ambiente en el próximo gobierno, Josefa González-Blanco, negó tener en su domicilio dos colmillos de elefante como decoración.

Esto, luego de que se divulgara la versión por redes sociales debido a una entrevista que concedió a Uno TV, donde se pueden ver los dos colmillos en distintas partes del departamento donde se llevó a cabo la plática.

Incluso el portal satírico El Deforma publicó una nota al respecto y la compartió en su cuenta de Facebook, lo que generó esta respuesta de la próxima funcionaria federal:

“No es mi casa, es de mis padres. Respeto sus gustos y estos son de hace 50 años cuando no había la conciencia que hay hoy. Yo vivo en Palenque y llego aquí por que se dañó mi departamento en el temblor. No me gustan. Me opongo al marfil y al maltrato animal”.

De acuerdo con un perfil publicado en lopezobrador.org.mx, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena estudió Derecho en la Universidad Anáhuac y luego una maestría en Estados Unidos, y ha realizado actividades favor del medio ambiente y jóvenes en situación de calle en México, Brasil, El Salvador, Reino Unido y Estados Unidos.