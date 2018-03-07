México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, estará en la Ciudad de México el 7 de marzo en cu carácter de “enviado del presidente”.

De acuerdo con el comunicado emitido por la SRE, Kushner quien es Asesor Senior estará acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El enviado mantendrá una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto y una reunión de trabajo con el canciller Luis Videgaray para tratar “diversos temas de la agenda bilateral”.