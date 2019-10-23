México.- El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo negó que próximamente vaya a dejar la dirigencia del organismo, pese a que en días pasados indicó que por problemas de salud estaría analizando dicha posibilidad.

Entrevistado por el diario El Sol de México, el líder sindical apuntó que por el momento no prevé ningún movimiento por el estilo, ya que aseveró que en la actualidad se encuentra “firme para seguir dirigiendo a la CTM por el tiempo que sea necesario”.

Al señalar que cuenta con el apoyo de todas las federaciones, centrales y sindicatos que se aglutinan en la central de trabajadores nacional, consideró que las versiones en las que se apuntaba su posible salida del cargo al frente del organismo, son meros rumores y chismes.

No obstante, refirió, como dio a conocer el pasado lunes 21 de octubre, que sí cuenta con un padecimiento que pone en riesgo una de sus piernas, pero apuntó que eso no le impide trabajar todos los días 12 horas, por lo cual afirmó que “la CTM está fuerte como nunca”.

El pasado lunes declaró que podría abandonar el organismo

De la misma forma, expuso que contrario a lo que señalaban algunas versiones, no tiene ninguna intención de abandonar el sindicato por problemas de uso de dinero, ya que recordó, la confederación no “depende de recursos públicos“.

Cabe destacar que el pasado lunes, el también integrante de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, dejó entrever que podría dejar la dirigencia del organismo debido a problemas de salud, por los que reveló, es posible que le amputen una pierna.