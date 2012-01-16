DeepFlex anunció hoy que ha firmado un contrato con Petrobras con el propósito de conducir un programa de pruebas de calificación para los componentes de tuberías compuestas flexibles reforzadas, patentados por DeepFlex. Este contrato multianual con diversas fases incluirá más de 5,000 pruebas individuales.

El otorgamiento de este contrato demuestra el compromiso de Petrobras para calificar los productos DeepFlex para aplicaciones offshore. Petrobras y DeepFlex han estado trabajando estrechamente durante más de un año con el propósito de desarrollar las especificaciones y el alcance del programa que finalmente resultó en el otorgamiento del contrato. El alcance del programa de calificación incluye los materiales compuestos que se requieren para el diseño y desarrollo de tuberías de alta temperatura que soporten la profundidad del agua, con una vida útil de 20 años. La tubería compuesta flexible, blindada y sin ligaduras, pesa alrededor de la mitad de una tubería convencional de acero, flexible, blindada y sin ligaduras, reduciendo sustancialmente las cargas de tensión durante la instalación y operación. Reemplazar el acero con un blindaje compuesto también elimina la corrosión que puede reducir la vida útil.

Mike Kearney, Presidente y Director Ejecutivo, manifestó: “Este contrato con Petrobras constituye un hito importante para DeepFlex a medida que avanzamos en pos de la calificación con el mayor usuario de tuberías submarinas flexibles en el ámbito mundial. A la vez que los importantes descubrimientos pre-sal en Brasil ofrecen una oportunidad de mercado a largo plazo para DeepFlex, también nos interesa resultar calificados como proveedores para aguas de poca y mediana profundidad, incluyendo el nicho de mercado que representa la sustitución de los tubos de subida y las líneas de caudal subacuáticas envejecidas en los yacimientos más maduros”.