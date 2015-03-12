México.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que Grupo Radio Centro y Cadena Tres cumplieron con los requisitos de la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta.

Los grupos empresariales dirigidos por Francisco Aguirre y Olegario Vázquez Aldir, respectivamente, fueron declarados como los ganadores de la licitación que contempla 123 zonas de cobertura.

Mientras que Grupo Radio Centro presentó una oferta económica por 3,058 millones de pesos, Cadena Tres hizo lo propio con 1,808 millones de pesos. La cobertura de ambas cadenas corresponde a 106 millones 302 mil 168 personas.