Río de Janeiro, 23 ene (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras prepara un cambio en su presidencia, actualmente a cargo de José Sergio Gabrielli, al que el Gobierno propone reemplazar por María das Graças Foster, según confirmó hoy la empresa estatal.

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, que también es presidente del Consejo de Administración de Petrobras, “ya manifestó que va a encaminar la propuesta” para que Foster, actual directora de la división de gas y energía, sea la primera mujer que preside la compañía, según un comunicado empresarial.

La propuesta será analizada en la próxima reunión del Consejo de Administración de la compañía, el 9 de febrero, según el comunicado de la petrolera, que confirmó así las versiones publicadas hoy por varios diarios.

“Una vez el asunto en cuestión (el nombramiento de Foster) sea aprobado por el Consejo, la compañía dará amplia divulgación al hecho”, señala el comunicado de Petrobras.

Si es aprobada por el Consejo de Administración, Foster sustituirá a Gabrielli, que está en el cargo desde 2005 y que al parecer aspira a ser candidato a gobernador del estado nororiental de Bahía.

Foster es amiga personal de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y está considerada una ejecutiva de perfil técnico y próxima al Gobierno.

Según las versiones periodísticas, que no citan fuentes oficiales, la salida de Gabrielli tendría motivos políticos, puesto que estaría estudiando lanzar su carrera política en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el estado de Bahía (noreste).

Según el diario económico Valor, el cambio en la presidencia de Petrobras fue decidido hace dos semanas por la presidenta Rousseff para que Gabrielli pueda “aproximarse” al estado de Bahía con el fin de ser candidato a gobernador en 2014.

Petrobras es una empresa de capital abierto controlada por el estado brasileño, que posee más del 50% de las acciones con derecho a voto, y negocia sus títulos en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.