México, 28 Sep.- El presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Carlos Aceves del Olmo, sostuvo que se ha avanzado mucho en la discusión del dictamen en lo particular de la reforma laboral que hoy se turnará al pleno del órgano legislativo.

Entrevistado en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro cuando se dirigía al Salón de Protocolo para reanudar la sesión de la instancia, el diputado federal priista comentó que la discusión de las reservas pendientes podría durar casi dos horas.

Aceves del Olmo indicó que durante el debate que se dio en la víspera en torno a algunas reservas se observó que hay temas similares entre las diferentes bancadas partidistas.

Aclaró que hasta el momento no se ha dado una ruptura y prueba de ello es que se sigue trabajando para determinar en torno a los artículos reservados y presentar un dictamen al pleno cameral.

También puntualizó que la orden de la sesión ordinaria de este viernes tiene como punto central únicamente la discusión de la reforma laboral, para lo cual se citó a los 500 diputados.

El dirigente cetemista, quien anoche sufrió un problema de salud por agotamiento físico, señaló que “no me siento presionado y prueba de ello es que he sido bastante laxo para evitar choques entre los compañeros legisladores”.

De igual forma dijo que está en condiciones de seguir trabajando para lograr beneficios en favor de la clase trabajadora.