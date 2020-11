El presidente lleva a cabo su conferencia mañanera de este miércoles desde Palacio Nacional

México.- El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre con varios temas en la agenda nacional, entre ellos el caso Rosario Robles, y la cifra más alta de contagios notificados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

La víspera, la cuenta en Twitter de Rosario Robles , controlada por sus familiares, publicó un mensaje en donde confirmó que colaborará como testigo de la FGR en el caso de la llamada "Estafa Maestra". La exfuncionaria federal estaría dispuesta a señalar a Luis Videgaray como el responsable de dicho esquema de desvío de recursos.

En cuanto a la pandemia del Covid-19 , la Secretaría de Salud (SSa) informó que México sumó 10 mil 794 nuevos casos de contagio, lo que representa la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Además, se informó de otras 813 muertes relacionadas con la enfermedad.

AMLO también podría ser cuestionado respecto casos locales de inseguridad y violencia, como la muerte de un comerciante en Guanajuato y el secuestro y asesinato del empresario Felipe Tomé , cuyo cuerpo fue hallado en el estado de Nayarit.

AMLO pide cooperación para denunciar delitos, pero sin acusaciones carentes de pruebas

Cuestionado por una periodista sobre las declaraciones del abogado de Rosario Robles y de la propia ex funcionaria federal en contra de otros integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, AMLO celebró que exfuncionarios se acojan al criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, pidió que no se use este instrumento para fabricar culpables ni acusar sin fundamentos.

"Debe de procurarse primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos porque también es una injusticia" AMLO

AMLO subrayó que el objetivo de las investigaciones de la FGR debe estar enfocado en impedir la impunidad en la comisión de delitos así como el resarcimiento del dinero público empleado para fines distintos para el que fue presupuestado.

"Si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública se recuperen esos bienes, es decir que se repare el daño. Sino se repara el daño no se beneficia a la hacienda pública, hay que devolverle al pueblo lo robado" AMLO

En el caso particular de Rosario Robles y los señalamientos de su abogado en contra de José Antonio Meade y Luis Videgaray, ambos secretarios de Estado en la administración de Enrique Peña Nieto, AMLO dijo:

"Acerca de estos casos en particular, lo tiene que resolver la fiscalía. Nuestro esfuerzo es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad. Corresponde a la fiscalía desahogar estos asuntos" AMLO

"La Cuarta Transformación es feminista", asegura Olga Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que la llamada "Cuarta Transformación", que impulsa el gobierno de AMLO, es feminista y reitero su compromiso para poner fin a los feminicidios, las agresiones y abusos en contra de las mujeres.

En la conferencia mañanera, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres , Sánchez Cordero aseguró que "el machismo mata" y dio a conocer algunos datos de la situación de violencia en la que viven millones de mujeres en México, así como los acciones que ha implementado la actual administración federal para tratar de paliar dicho contexto.

En su exposición, la funcionaria federal dijo que al menos 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, mientras que 8 de cada 10 tienen miedo a ser agredidas física o verbalmente salen a las calles. Precisó que es necesario poner fin al matrimonio infantil, la pederastia y la maternidad prematura, debido a según datos oficiales, cada día 32 niñas y jóvenes de entre 10 y 14 años se convierten en madres .

Entre las acciones implementadas por el gobierno, destacó la creación de 217 Redes de Mujeres Constructoras de Paz, con presencia en más de 100 municipios del país y con una inversión de 128 millones de pesos por parte del Instituto Nacional de las Mujeres.

Además, se han invertido otros 170 millones de pesos en la prevención de la violencia sexual, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha capacitado a las policías para su actuación en casos de violencia contra las mujeres; en tanto que elementos de la Guardia Nacional llevan a cabo investigaciones de trata de personas, feminicidios, pornografía infantil y difusión de las alertas amber.