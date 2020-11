Luis Videgaray reapareció en su cuenta de Twitter para señalar que él no tuvo ninguna participación en la llamada "Estafa Maestra".

México. - El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto , Luis Videgaray calificó como falsas las acusaciones que pretende presentar en su contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Por medio de un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, Videgaray Caso afirmó que los señalamientos que el abogado de la exfuncionario dijo que serán presentados contra él, carecen de fundamentos y tienen la única intención de que Robles Berlanga libre el proceso legal que está llevando por el caso de la llamada " Estafa Maestra ".

De acuerdo con lo referido por Luis Videgaray, Robles puede señalar diferentes cuestiones, sin embargo, no podrá comprobar ninguna de las mentiras que afirmó, ha lanzado en su contra.

"Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamento para tratar de librar su situación legal" Luis Videgaray

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

Nunca fui jefe de Rosario Robles, señala

En su respuesta, el exfuncionario federal sostiene que contrario a lo dicho por el representante legal de Rosario Robles, él no tuvo ninguna participación o implicación en el desvío de recursos por los cuales la extitular de Sedesol se encuentra detenida, pues afirmó que jamás fue jefe de ella.

Así lo expone el señalar que al no haber participado en los hechos, tampoco obtuvo ningún beneficio de ellos, pues aseguró que durante su paso como servidor público, siempre actuó dentro del marco legal y las únicas pruebas que se han extendido para intentar acusarlo, son las acusaciones de personas que dijo, "quieren eludir su responsabilidad".

"Yo nunca fui jefe de la Maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete fuimos pares, y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibía instrucciones de mi parte" Luis Videgaray

De la misma forma, el también ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que el aumento de presupuesto que tuvieron tanto Sedatu como Sedesol, se hizo de manera legal, pero remarcó que el gasto de los recursos que se hizo en cada organismo fue responsabilidad de cada uno de ellos.

Videgaray advierte que no permitirá que se le difame

Asimismo, sostuvo que la SRE no tuvo ninguna influencia en el manejo de recursos de otras dependencias, por lo cual calificó como un " sinsentido descarado " que se pretenda involucrarlo en el desvío de recursos.

Finalmente, acusó que la nueva estrategia legal del abogado de Rosario Robles, es "errada e inmoral" y concluyó afirmando que se encuentra listo para atender los llamados de las autoridades y de esa manera contribuir a esclarecer la verdad.