"AMLO regresa con la misma irresponsabilidad de no usar cubrebocas", publicó Kenia López Rabadán, senadora del PAN.





La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, llamó irresponsable al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien informó que seguirá sin usar cubrebocas, tras recuperarse de Covid-19.

A través de una publicación de Twitter, la senadora del PAN, Kenia López, expresó que el gobierno de AMLO es el peor, porque a pesar de las muertes por Covid-19, el mandatario insiste en no usar cubrebocas.

“Tenemos el peor gobierno. De cada 100 casos confirmados de Covid mueren 8.6. Aún con estas inhumanas cifras AMLO regresa con la misma irresponsabilidad de no usar cubrebocas. El populismo mata y su gobierno sigue sin entender nada” Kenia López, senadora del PAN

"AMLO regresa con la misma irresponsabilidad": Kenia López

En la publicación, la senadora Kenia López citó datos de la Universidad Johns Hopinks, los cuales ubican a México como el país más afectado actualmente por el Covid-19, porque tiene la tasa más alta de mortalidad: de cada 100 casos confirmados de Covid-19, mueren ocho personas. Por ello, señaló que el gobierno de AMLO es el "peor"

Los datos de la Universidad Johns Hopinks ubican a México en el primer lugar de los 20 países más afectados por Covid-19, le siguen Perú, Italia, South África y Reino Unido. A dichas cifras, Kenia López las calificó como “ la terrible realidad”.

Tenemos el peor gobierno. De cada 100 casos confirmados de Covid mueren 8.6



Aún con estas inhumanas cifras @lopezobrador_ regresa con la misma irresponsabilidad de no usar cubrebocas.



El populismo mata y su gobierno sigue sin entender nada.



Aquí la terrible realidad👇🏼 pic.twitter.com/6xn9ATYait — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 8, 2021

¿Qué dijo AMLO acerca de no usar cubrebocas?

Este 8 de febrero, el presidente AMLO volvió a encabezar las conferencias mañaneras tras permanecer por dos semanas en recuperación de Covid-19, un reportero le preguntó si el gobierno federal establecería el uso obligatorio del cubrebocas y si él pondría el ejemplo.

El presidente AMLO respondió que en México no hay autoritarismo y todo es voluntario. Sin embargo, recientemente el gobierno de Nuevo León estableció el uso obligatorio del cubrebocas.

“En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad” AMLO

El presidente AMLO destacó que las recomendaciones son cuidar la sana distancia y no hacer reuniones masivas, pero no respondió si usaría el cubrebocas. Posteriormente otro reportero insistió en la pregunta.

AMLO respondió que no usará cubrebocas porque los médicos plantean que él ya no contagia, y a pesar de que el Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recomiende el uso de cubrebocas él no lo hará.