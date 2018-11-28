México.- El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre el reconocimiento que se otorgará a Jared Kushner.

En su última gira como presidente de México, el priista comentó desde Culiacán en Sinaloa que entregar la Orden Mexicana del Águila Azteca al asesor y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, es a modo de reconocimiento.

De acuerdo con Peña Nieto, Kushner fue un “actor importante” para lograr un entendimiento con el gobierno trumpista “y por eso es que conociendo la labor y lo que ha hecho” se decidió concederle el reconocimiento.